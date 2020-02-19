台勝科(3532)早盤股價一度亮燈漲停，也激勵同為矽晶廠的環球晶（6488）、合晶（6182）股價走高。台勝科母公司SUMCO日前表示，對今年營運展望樂觀看待，認為8吋與12吋矽晶圓需求均於去年第4季落底，惟現貨價仍疲弱，預估整體矽晶圓需求將在下半年明顯回溫。此外，市場評估由於大陸封城和復工速度慢，台廠的矽晶圓業者可望有轉單利多。

SUMCO上周公布上季（2019年10-12月）財報，邏輯用矽晶圓需求穩健，不過，記憶體用矽晶圓受客戶持續進行庫存調整影響，SUMCO表示，上季營收、營益、純益雖陷入萎縮，但優於該公司原先預期。對於本季展望，SUMCO表示，12吋矽晶圓需求上季為底部、自本季起將逐步回復，其中，記憶體用的12吋矽晶圓雖將持續進行庫存調整；不過，因來自5G、數據中心的需求增加、帶動邏輯用12吋矽晶圓需求將穩健增長；在8吋矽晶圓部分，上季為需求底部，之後將逐步回復。

市場關心新冠肺炎對矽晶圓需求是否會有衝擊，業者認為，若影響時間拉長景氣恐降溫，手機等產品銷售將萎縮，使全球半導體產業陷入衰退。目前對終端需求沒有看好的理由，但矽晶圓位處上游，受疫情影響的情形不會這麼快反應，仍得看疫情後續的發展。

台勝科元月營收為9.12億元，年減31%；環球晶元月營收為41.89億元，年減19%；合晶元月營收為5.53億元，年減22%。

(時報資訊)