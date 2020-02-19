記憶體品牌威剛科技(3260)持續擴展外接式固態硬碟的普及，推出第二款讀取速度高達1000 MB/s的高速外接式固態硬碟SE760。

威剛雖今年1月整體業績下滑，但SSD(固態硬碟)產品營收較去年同期成長27%，單月產品比重達31.09%。

威剛今日發表SE760外接式固態硬碟，這是公司推出第二款讀取速度高達1000 MB/s的高速外接式固態硬碟SE760。並搭載最新的USB 3.2 Gen 2傳輸介面與正反兩用的Type-C接頭，可支援行動裝置、電腦、遊戲主機等多種平台的資料傳輸與備份。外觀以曲面的金屬外殼並輔以高質感髮絲紋路，呈現時尚優雅風格，鎖定商務人士客層。

威剛表示，此款外接式固態硬碟使用最新的USB 3.2 Gen 2的傳輸介面，將讀取速度提升達1000 MB/s，比傳統外接式硬碟快了12.5倍，能大幅節省傳輸時間，增加工作效率，容量最高可達1TB。

威剛董事長陳立白看好今年記憶體將供不應求，價格將逐季走揚，公司2月起業績也可望隨工作天數增加而逐月上揚。陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年整體記憶體供不應求的態勢不變，仍樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，2020年全年來看，第一季的價格將是全年低點。

(時報資訊)