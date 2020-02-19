台南市長黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡育輝大啖鹽水意麵新口味，直說好吃。（莊曜聰攝）

鹽水區農會新推出乾拌麵、帥哥番茄果乾等農特產品。（莊曜聰攝）

乾拌麵市場夯，鹽水區農會推出新品搶市。（莊曜聰攝）

近年乾拌麵風潮興起，以快煮麵取代油炸麵塊的方式受到市場青睞，有主打品質、打價格戰、名人代言加持等，種類繁多，估計市場產值逾百億元，台南鹽水區農會經過半年研發，推出日曬手工寬意麵搶市，搭配台南傳統口味油蔥調味包，連市長黃偉哲都讚不絕口，目前月產3萬包，搶攻市場商機。

鹽水區農會總幹事邱子軒指出，有別傳統意麵麵體，採用波浪狀寬麵，但製程遵循古法，透過日曬增加麵體飽滿度及彈性，久煮還是QQ有嚼勁，原料都是在地嚴選，包括學甲小麥、鹽水玉米粉、鴨蛋等，有產銷履歷消費者吃了安心。

台南市長黃偉哲表示，鹽水區農會開發的乾拌意麵傳承古早味做法，民眾只要在家就可以輕鬆做，相當方便，吃起來口感獨特，不輸市面上其他拌麵，品質掛保證，歡迎民眾踴躍選購，之前善化農會胡麻拌麵熱銷，希望鹽水意麵也能帶動風潮，黃偉哲不但現場動手料理，還一連吃了好幾盤，笑說自己是「用身材行銷」。

鹽水區農會日曬手工意麵寛麵因手工製程繁複，加上天候因素影響生產，目前每月可製作約33600包乾拌麵，每袋4包裝不零賣，3月底前優惠價每袋165元，未來除了油蔥口味調味包，還將推出椒麻口味，另外也有契作小番茄加工的「帥哥果乾」，讓消費者有更多元化的選擇。

(中時 )