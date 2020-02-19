美國國務院高層官員18日宣布，美國將5家大陸國營媒體新華社、中國環球電視網等列為駐外使團加強規管，它們需要遵守與駐美國使館和領事館相類似的要求，包括向美方披露職員名單和人事任免，以及在購買或出租物業前需要獲得批準。

受影響的大陸官媒包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報發行公司和美國海天發展公司。外媒周二（18日）引述兩名不具名的美國國務院高級官員指，美方的決定是基於大陸加強操控官媒，更為積極地利用它們作有利於北京的宣傳。其中一名官員指，這些官媒是中共宣傳機器的一部分。

新措施不帶有任何新聞報道方面的限制，不會干涉這五家媒體的報道範圍，大陸記者仍然可以參加美國國務院新聞簡報會等美國政府機構的活動。美國國務院官員表示，認定這些機構是外國使團的措施不意味著限制五家機構的工作或改變其運作方式，而是意在增加透明度。

美方實施新規管事前沒有知會北京，美方將在當地時間18日下午通知陸方。美國官員稱，美方就今次決定已考慮了一段時間，與近期陸美關係的發展無關。

值得注意的是，此前「越南新聞通訊社」和「前蘇聯的媒體」都曾被美國認定為「外國使團」。

(中時 )