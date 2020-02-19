從中國大陸爆發開來的新冠肺炎疫情蔓延全球，除了大陸疫情令人擔憂，國人出國旅遊最常去國家之一的日本，防疫被指「荒腔走板」，一個公衛大國，但確診數卻多到僅次於中國大陸，令外界震驚。醫師江守山就在節目中爆料，日本之所以這次防疫工作這麼慢半拍，是因為在日本人眼裡，新冠肺炎「就是感冒而已」，輕忽病毒的威脅性，才導致疫情持續擴大。

醫師江守山在《新聞挖挖哇》節目提到，日本很多人到現在，對於新冠肺炎還只是認為「就是感冒而已」。（圖／翻攝自YouTube）

根據最新統計，日本目前新冠肺炎的確診數為74人，是除了中國大陸以外，疫情第二嚴峻的國家，且疫情還在失控中，鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中討論日本的防疫表現，表示日本對新冠肺炎的輕忽讓他訝異。而醫師江守山接著爆料指出，日本很多人直到現在，對於新冠肺炎的認知，還認為「就是感冒而已」，讓他也不禁傻眼：「感冒會有2%的死亡率嗎？」

醫師江守山在《新聞挖挖哇》節目提到，日本很多人到現在，對於新冠肺炎還只是認為「就是感冒而已」。（圖／翻攝自YouTube）

江守山並提到，接下來日本就要進入櫻花季了，目前日本還沒有禁止大陸浙江及湖北以外省份的人來日本觀光，他直言：「日本必然會有大規模社區感染，疫情一定會在奧運前爆開，我們等著看。」

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(中時電子報)