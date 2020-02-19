勞工發生職災 口罩工廠最高罰30萬元 12:412020/02/19 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 昨晚在彰化某處口罩工廠發生職災事件，導致一名勞工手指遭切斷的職災事件。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩趕工憾事！昨晚在彰化某處口罩工廠發生職災事件，導致一名勞工手指遭切斷的職災事件，職安署中區職業安全衛生中心初步檢視發現，原本是機台排除異常時應停機，但作業時未停機，導致壓邊的機械設備切到手指，職災才會發生，目前通知該公司應依標準作業流程進行，後續也會研議開罰，最高可開罰30萬元、等同6萬個口罩價格。 職安署官員表示，昨天就接獲該口罩工廠發生職災事件，隨即派員檢查，初步認定是管理事項問題，涉嫌違反職安法第6條第1項，依法可開罰3萬至30萬元。 (中時 ) #口罩 #職災 #事件 #工廠 #手指 也許您會感興趣 推薦閱讀 停課不停學 上達學堂在家不無聊 04:102020/02/15 地方新聞 《可不可以》辦告白活動 自招勇敢追愛 04:102020/02/15 娛樂新聞 口罩實名制 明起303家衛生所可買 14:242020/02/15 生活 16日起 衛生所可買到實名制口罩 15:192020/02/15 生活 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 兒童口罩販售 改七天四片 04:102020/02/18 財經要聞 夜市業者一罩難求 盼政府救急 04:102020/02/18 生活新聞 雲縣社區媽媽齊心 趕製口罩套 04:102020/02/18 地方新聞 工廠贈10萬片口罩給桃園市政府 13:482020/02/18 生活 生活熱門新聞 阻止人傳人 鍾南山：2關鍵必須解決 - 生活 新冠肺炎死亡率出爐 醫：4族群最容易死 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。