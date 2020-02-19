口罩趕工憾事！昨晚在彰化某處口罩工廠發生職災事件，導致一名勞工手指遭切斷的職災事件，職安署中區職業安全衛生中心初步檢視發現，原本是機台排除異常時應停機，但作業時未停機，導致壓邊的機械設備切到手指，職災才會發生，目前通知該公司應依標準作業流程進行，後續也會研議開罰，最高可開罰30萬元、等同6萬個口罩價格。

職安署官員表示，昨天就接獲該口罩工廠發生職災事件，隨即派員檢查，初步認定是管理事項問題，涉嫌違反職安法第6條第1項，依法可開罰3萬至30萬元。

(中時 )