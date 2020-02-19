前國安會祕書長金溥聰以新冠肺炎衝擊全球經貿，主張台灣對中共依賴程度要調整。因金反對無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨黨籍，形容是病毒入侵國民黨，與金隔空開槓的前黨副祕書長蔡正元在臉書發文，以不點名方式，暗酸金既沒經濟學學識，也沒有國際關係學識，更沒有國家安全規劃能力，「只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」。

蔡正元以「這種國安頭子的水準」為題發文指出，有位幹過國安頭子的人發表宏論說，中國大陸佔世界貿易量19％，新冠肺炎對台灣經濟的影響也會比SARS時大很多，因為SARS發生時中國大陸佔世界貿易量只有8％。

蔡說，這位前國安頭子下結論說，所以台灣要降低對大陸的「依賴」；同理推論，2008年美國搞出來的金融海嘯，台灣受傷更加慘重，美國佔的貿易和金融交易量更大，台灣是不是也要降低對美「依賴」？

蔡正元暗酸說，這位前國安頭子的說法，足證是一位既沒有經濟學學識，也沒有國際關係學識，更沒有國家安全規劃能力的人，只是一種靠私人關係佔居高位的病毒。

(中時 )