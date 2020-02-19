由於新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020年春節假期結束後，大陸各地復工時間和進度都比往年延後。目前，除湖北省外，其他省市均已陸續開始復工復產，但由於交通阻隔，復工困難重重，很多地方政府為了鼓勵外來務工人員返崗「各出奇招」，上演一場「搶人」大戰。

與此同時，旅行限制也讓許多回家過年的中國工人無法返回中資企業在海外投資的一帶一路基建項目。中鐵國際在印尼一項價值60億美元的高鐵項目便是陷入困境的一個實例。該公司成立一個特別小組監控新冠病毒疫情發展，敦促所有回中國過年的工人暫時不要返回印尼。

大陸的產業結構分布，勞動力密集型產業主要集中在東南沿海，而勞動力輸出的省份多在中西部地區。因此春節前後會出現相對對稱的人口流動。

截至北京時間1月24日，大陸春運累計發送旅客11.43億人次返鄉過年。然而，2月10日是大部分省份返工第一天，截至當日，春節後發送旅客量僅為2.34億人次，與2019年同期大幅下跌81.9％，換言之，有近八成勞動力沒有在節後第一時間返回工作地。

因此，各地陸續公布相關政策。浙江溫州政府發文，鼓勵企業出資包車接員工返回溫州，包車產生的費用政府出資補貼2／3，企業承擔1／3。溫州不僅是全球知名的小商品集散地，溫州還有超過3800家汽車零部件生產廠商，雇用外來務工人員200萬人以上，外來務工人員通過網上申報系統報備後，溫州市政府對返程費用給予50％補貼。

由於浙江是除湖北之外，疫情最嚴重的幾個省份，政府力求將返工的疫情傳播風險降到最低。政府出資包下高鐵專列，上車前對乘客進行電子「健康碼」核驗，要求旅客分散就座，並給乘客發放口罩等防疫物資，到達杭州後加強體溫檢測。

江蘇蘇州交通局推出「復工企業返蘇人員運輸需求平台」，由蘇州企業集中提交範崗人員運輸需求，定制點對點、站到站的運輸服務。官方數據顯示，截至2月17日，該平台累計收到申請超過1500單。

除了給予路費補貼，海南三亞甚至公布政策，支持一線建築工人返工，如在2月返工，則該市財政給與項目業主單位每位施工人員補貼1000元人民幣，3月份返工的補貼700元。人數多且出發地集中的，給與協助包機或包車返回三亞。

不過，返工拐點還未到來。2月14日數據顯示，發電量日均煤炭消耗不足40萬噸，對比過去三年春節後歷史同期均值，降幅近40％。從鐵路發送旅客量來看，2月15日，中國鐵路發送旅客總量87.5萬人次，同比下降90.7％。

中國各地方政府為控制疫情，嚴格限制旅行及交通，使工人和居民無法離家外出，許多中國工人無法返回在海外的建設項目。

路透報導，中鐵國際在印尼的價值60億美元的高鐵項目便是陷入困境的一個實例。該公司成立一個特別小組監控新冠病毒疫情發展，敦促所有回中國過年的工人暫時不要返回印尼。該公司一位不願透露姓名的資深高管表示，公司100多位技術及經理人員無法返回崗位，項目的一些關鍵部分無法進行，直到這些關鍵人員返工。

(中時 )