台中市政府環保局於2019年12月間認定台中火力發電廠全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空氣污染防制法告發，環保署認為中市環保局處分理由違誤，特此發公文於中市環保局並限期5日內更正行政處分，國民黨立委楊瓊瓔今(19)日表示已侵害審議委員審查權限，請環保署「不要成為中火打手。」

台中市長盧秀燕於2019年12月25日宣布，台中火力發電廠生煤使用量經第3次複查仍超過用煤量標準的1104萬公噸，由於違規情節重大，也為落實《台中市管制生煤自治條例》，中市府決定祭出重罰，廢止中火2部機組操作許可證，並於2020年1月1日生效。

台中市環保局表示，中市核發的生煤用量許可已要求中火減煤40％，然而中央現在要求市府「更正」廢止2張許可證的處分，恐有意圖使中火2機組復燃之虞，中部人民健康將受威脅。

國民黨立委楊瓊瓔今(19)日立法院記者會上指出，對於中火生煤用量超標的相關行政處分，中火方也已提出訴願，本案正進入訴願審議程序，台中市政府訴願審議委員會審理中環保署切勿成為中火打手，置人民健康不顧。

楊瓊瓔指出，中央在15日發出公文，限期5日內就要更正行政處分內容，已侵害訴願審議委員會的獨立審查權限，問環保署：「是在急什麼？」

環保署回應，2019年9月26日修正發布的「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」已明定全國一致性的許可證審查原則，地方主管機關於審查過程應遵照法令授權依法行政，該署對於空氣污染管制法規秩序維護有其職責及義務，因此對於地方環保機關錯誤引用法令，依法督導要求更正。

(中時 )