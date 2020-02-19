自稱洪姓女網友在臉書各大社團自爆，2月15日因半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，最後花了15萬元，透過叫「硯哥」的人幫忙她偷渡返台，引起防疫漏洞憂慮；高市刑大偵辦後揪出散播假消息、家住南投的陳男，陳稱因被騙錢，才想編故事肉搜「硯哥」，訊後依法送辦。

該名網友在PO文提到，半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天，拖了兩三天要回台回不出來，結果看到馮一硯大哥的廣告，本來想說身上東西包一包要跑路，想說帶著剩下幾十萬的家當財產，就給他拚了。

內文寫到，「結果硯哥真的帶領我去他的私人管道偷渡，費用扣掉武漢道海邊的車費後還要15萬」，這次真的嚇到了，也答應硯哥從此不再去武漢工作了，「如果今天沒有硯哥，我可能回不來了，真的很謝謝硯哥，真的是我的再生父母，讓我不用困在那裡，可以回到台灣」，最後還留下「硯哥」的LINE帳號。

警方研判該貼文應是刻意散布到網路的，除了「高雄大小事」外，還有「桃園人」、「我是澎湖人」、「網路賺錢廣告免費po文」、「香港警察」、「發文到 台北桃園打工兼職八大公關酒店伴遊工作」等等加起來約10個社團，也讓不少網友撻伐怎麼不隔離、真實性等。

高市刑大追查到這自稱洪姓女網友的背後，其實是家住南投縣竹山鎮的29歲陳男假扮，而陳男每轉PO文一次，就將手機扔棄，陳男落網時只剩身上的1支手機，但查扣的手機依舊可以連上洪女網友帳號，陳男也坦承。

據了解，陳男沈迷網路賭博，卻遭騙2百萬，陳男懷疑詐騙自己的LINE帳號「馮一硯」，是詐騙集團幕後黑手，才異想天開用時下新冠肺炎話題自編故事，再PO文引發網友熱議肉搜「硯哥」。警表示，陳男行為已涉《傳染病防治法》，也涉及《社會秩序維護法》，呼籲民眾切勿散佈不實訊息以免觸法。

新冠肺炎,高雄市刑大,南投

(中時 )