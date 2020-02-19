中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學19日凌晨，於臉書社群「Dr． E 小兒急診室日誌」發文指出，日本疫情處理錯得離譜，答案就是「利益的選擇」。（摘自Dr． E 小兒急診室日誌臉書）

新冠肺炎疫情在日本確診病例達74例，且在停泊橫濱港口「鑽石公主號」確診人數542人。中山醫藥大學附設醫院兒童急診科醫師謝宗學指出，日本疫情失控，全因「利益的選擇」，處理「荒腔走板」、錯得離譜，並認為東京奧運如期舉行的機率不高。

謝宗學19日凌晨，於臉書社群「Dr． E 小兒急診室日誌」發文指出，日本疫情處理錯得離譜，答案就是「利益的選擇」；之前是中國大陸春節的旅日高峰，即將到來的櫻花季，已投入數兆日圓建設的2020東京奧運，在巨大經濟利益之前，讓日本政府選擇忽視疫情的風險，一而再、再而三的輕忽，最後導致現在的局面。

今年東京奧運是否如期舉行？謝宗學認為，除非夏季的高溫，能大幅緩解疫情，但他看到連低緯度，氣候炎熱的新加坡，社區疫情肆虐情景，認為如期舉行的機率不高；即使今年夏天疫情緩解，日本政府和奧委會要不要讓中國選手參加比賽？各國選手願不願意跟中國選手比賽？

謝宗學指出，新冠肺炎疫情潛伏期漫長，目前沒有快速、精準的確診方式，有誰能保證中國球員身上沒有潛伏病毒準備伺機傳染？能參加奧運的運動選手，每個都是該運動領域中的頂尖高手，也是每個國家重要資產，各國政府會放心讓這些國家瑰寶冒著染病的風險踏入疫區參加比賽嗎？

疫情的前半，日本政府選擇向經濟利益靠攏，沒有實施嚴格境管，即使現在下定決心開始實施，說真的效果有限，接下來只能面對風火燎原的慘烈局面！每個政治決策必須衡量利益和風險，也是賭博，如果武漢肺炎疫情快速結束，日本的選擇或許是正確的，但各種跡象看來，這場疫情恐怕是長期抗戰，日本政府將面臨選擇錯誤的後果。

(中時 )