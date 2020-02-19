高盛出具報告指出，美股或許正徘徊在歷史高點附近，但只有「FAAMG」五大巨頭對標普500指數的獲利成長有所貢獻。

在整理了397檔已經發布財報的標普成分股後，高盛指出由臉書、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet組成的五大科技巨擘股「FAAMG」去年第四季獲利較前一年成長16%。

整體而言，標普500指數成分股該季總獲利年增2%，但全部歸功於FAAMG股票。排除這5檔明星股，該指數的獲利基本與前一年同期持平。

報告指出，巨型股的獲利優勢與小型股的獲利劣勢形成鮮明對比。同一期間羅素2000指數成分股的獲利下滑7%，因為許多規模較小的公司營收成長疲弱，且難以吸收薪資和其他投入成本的增長。

這5檔明星股今年來的表現亦優於大盤，其中以微軟股價上漲18%表現最佳。同一期間，標普500指數漲4%。「FAAMG」股占標普500指數總市值的18%．目前微軟市值達到1.4兆美元，成為標普500指數最重量級的成分股。蘋果市值為1.39兆美元，排名第二。亞馬遜、Alphabet與臉書分別以1.07兆、1.04兆和6190億美元排名第三至第五名。

(時報資訊)