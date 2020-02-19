連接器廠—正崴(2392)大陸廠區均已復工，目前復工率約50%左右，正崴近幾年積極進行產線自動化，且現在為淡季，人力需求明顯減少，若疫情能順利控制，正崴預估，3月起生產可望逐步恢復正常，正崴正積極擴建緬甸廠，緬甸廠第2棟廠房將於今年完工，屆時產能將較目前倍增。

正崴大陸廠區有東莞、昆山及徐州三個廠區，3個廠區已於2月10日到2月14日復工，目前復工率約50%，正崴表示，公司自2016年開始推動產線自動化及模具4.0，高峰期員工人數已從過去的5萬人降至去年下半年的3萬9000人，由於第1季為傳統淡季，廠區人力需求較少，若疫情能順利控制，預估3月起生產可逐步恢復到正常。

受到今年農曆年長假在1月，工作天數較少影響，正崴1月合併營收為61.62億元，月減23.81%，年減25.2%。

正崴表示，2月合併營收受到延後復工影響不小，若3月起生產能逐步恢復，營收可望回到正常水準，雖然公司備有庫存可以支應，但第1季營運恐低於去年同期。

除大陸廠區已陸續復工，為因應中美貿易戰，正崴在緬甸設立新廠已於2019年下半年投產，配合大陸手機品牌廠搶攻印度市場，公司亦在印度當地尋求當地供應商配合生產，其中緬甸第二棟廠房將於今年完工，屆時產能將較目前倍增，希望藉由海外廠區擴建，降低生產過度集中的風險。

(時報資訊)