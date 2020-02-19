為因應新冠肺炎(NCP)疫情防範，今年全台各級學校皆宣布延後開學，學生族群多了更多可運用的時間。 KKBOX 與 KKTV希望能陪伴大家度過因防疫減少出門的時光，宣布即日起免費開放 5 萬組內含 KKBOX＋KKTV 的 KKBOX Prime 14 天體驗序號，申請時間從即日起至2月 23 日 皆可申請。只要提供校園限定的學生信箱（edu信箱）做驗證，就可以至活動專頁申請一組專屬序號，讓學生們在家想唸書時可以聽著療癒歌曲收心，也能隨著動態歌詞練歌，休閒時也可以在家追劇，不用擔心無聊沒事做！

KKBOX 編輯室針對學生的各種心情與情境提供適合的歌單，若是覺得靜不下心、無法專心，建議可以在唸書前播放「跟著舒緩琴聲靜下心」、「木吉他陪我靜靜看書」 跟「同學抱歉了，我要當學霸！」 歌單做為背景音樂。KKBOX 內容編輯部主編蔡琬晴表示：「在唸書的歌單挑選上，我們會盡量以外語、配樂較簡單輕柔的歌曲為主，因為人們聽不熟悉的語言，比較不會被歌詞或歌曲涵義影響自己唸書的思緒，反而有助於專心。」

另外，KKBOX 也從超過 5,000 萬首曲庫中精選出有助提神的音樂，為學生及需要專注做事的族群開設 24 小時不間斷的頻道：「虎牙Ｋ書中心」，期待讓此頻道成為學生族群唸書的虛擬 Ｋ書中心，並透過留言互動功能互相加油打氣，討論校園生活趣事。

在唸書之餘，KKBOX也提供「KTV金曲30首，K歌之王就是我）」歌單，讓想唱歌卻不想出門的用戶，可以在家隨著動態歌詞盡情歡唱練歌；此外 KKBOX 懂大家想要「挑戰歌喉」成為眾人亮點的心，更準備「不只兜圈，還有這些K歌也超難唱」歌單，蒐集各種鐵肺、難唱、硬底子，但挑戰成功可以獲得全場喝采的華語歌曲，讓想在開學時表現一波的人能提早在家練習，不僅讓家人安心，更能省下荷包。

2020上半年最夯話題神劇《想見你》，每集都有出乎意料的神反轉情節，加上主演群柯佳嬿、許光漢、施柏宇的顏值與精湛演技，使得《想見你》完結篇創下收視新高。KKTV也將於2/23(日)上架完結篇，讓同學們可以趁開學前，完整體驗《想見你》的神劇魅力，推敲編劇精巧的細節安排，考驗自己的推理能力！

此外，由KKTV推出的「劇追起來，累積話題常識還能豐富知識！」片單除了神劇《想見你》，還包含了《戀愛可以持續到天長地久》、《仁醫》等描述醫護人員挺身在最前線對抗疾病時的日常，讓同學更了解醫療從業人員的工作，向這些白袍戰士們致敬；也選出讓用戶開學時可以擁有滿滿的話題與朋友閒聊，還能學習到各式各樣的科學知識的精選內容，包含2019最夯動漫《鬼滅之刃》、充滿科普與生活知識的《Dr.Stone新石紀》、《你遭難了嗎？》；放眼未來生活的另類日劇《來去火星住一生》，也讓學生打破思考的禁錮，用另一個視角看世界；而《3年Ａ班-從此刻起，大家都是我的人質》點出現今網路霸凌的現象，看熱血教師如何用生命教導同學「忍，思，悟」的道理；《The Game：倒數計時》利用主角的特殊能力，提出生死課題，帶給同學深刻的思考。希望藉由以上精選風格與內容都非常多元的優質動漫及戲劇，讓學生們在家學習新知並累積開學聊天話題。

(中時電子報)