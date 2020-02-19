近日，大陸國內的醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》，預出版了一篇來自大陸疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組」的論文。這篇論文將此次新型冠狀病毒疫情的爆發，分為了5個不同的時段。結果顯示，在最初的時間段（2019年12月31日之前），武漢和湖北就可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者。

《環球時報》報導，這篇對於截至到2020年2月11日總共7萬多名新型冠狀病毒感染病例（含4.4萬多個確診病例，1.6萬多疑似病例，1萬多臨床診斷病例和889無症狀感染者）的分析論文，信息量十分巨大。

這篇論文最大的一個亮點，是通過對72314名病例中的44672個確診病例進行發病日期回溯性，將此次新型冠狀病毒疫情的爆發，分為了5個不同的時段，分別為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日、以及2月1日至11日。

結果顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者，並在之後10天增加了653人（其中88.5％在湖北省內），然後再在2020年1月11日到20日之間又暴增5417（77.6％在湖北省內），並在1月的最後10天徹底爆發，新出現了26468人發病（湖北佔74.7％），但隨著防控手段的升級，在2月的前11天新增人數放緩到了12030人。

該論文給出的疫情數據顯示，在過去1個多月裡爆發的時間週期，尤其是1月11日至20日這個時間段以及該時間段裡新出現的5417名新感染者。即早在國家衛健委高級別專家組組長鐘南山於2020年1月20日晚間宣佈病毒可以人傳人之前，武漢不少醫院的臨床醫護人員就已經在接診突然出現的大量不明原因的發熱患者時，意識到了問題的嚴重性。

然而，這些臨床層面的擔憂，卻未能及時轉化為有效的防控措施。直到1月22日，湖北方面才啓動了突發公共衛生事件Ⅱ級應急響應。

這份論文另一個引人關注的內容，是首次分析了截至2月11日共1688例醫護人員的確診病例。從論文的數據來看，醫護人員的感染週期與整體疫情爆發的週期非常吻合，即2020年1月的初期已經有醫護人員感染的端倪，但情況當時並不嚴重，可從2020年1月中旬開始，感染者就出現暴增，並在1月的最後10天出現大爆發。

不過，論文也指出這1688名確診的醫護人員病例中，85.4％的人都是輕症，病死率低於其他病例，原因可能是這些醫護人員為在職人員，年齡普遍低於60歲。另外，論文還表示儘管病毒確實通過醫院傳播感染了許多醫護人員，但仍沒有證據顯示任何一家醫院中出現了「超級傳播者事件」。

這篇論文還探討了新型冠狀病毒的致死率和傳染性。通過分析7萬多名病例，論文得出的「粗病死率」為2.3％，其中湖北省內的「粗病死率」為2.9％，但湖北省外則為0.4％，前者為後者的7.3倍。

對於這種差距出現的原因，央視引述大陸國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝的分析稱，武漢防控持續時間比較長，由於防控措施沒有及時到位，很多社區病例沒有得到及時救治，重症病例從發病到住院平均9.84天，而這近10天的等待錯失了最佳時機。

雖然目前疫情形勢趨於下降，但要警惕「復工反彈」。論文呼籲，「儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。」

(中時 )