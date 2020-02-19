2屆金曲獎最佳客語專輯得主「黃子軒與山平快」，日前拍攝新歌〈Hotel〉MV，愛妻愛子的黃子軒看到腳本需要與女演員互動，不想讓老婆吃醋的狀況下，異想天開找來「拍謝少年」貝斯手薑薑反串女主角，沒想到拍出來效果奇佳，連黃子軒老婆看到都忍不住笑噴，假裝吃味問女主角是誰？

黃子軒與山平新歌〈Hotel〉MV以日式古裝劇的方式呈現。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

黃子軒與山平快用台客雙語譜成的新歌〈Hotel〉，歌曲描述兄弟半夜沒事做一起出來喝酒狂歡，找來曾一起在小豆島音樂節巡迴時成為好兄弟的拍謝少年獻聲合作；MV以日式古裝劇的方式呈現，黃子軒飾演被通緝的江洋大盜，與扮演隨扈們的山平快入住Hotel，並遭掌櫃及老闆娘夫妻預謀殺害的故事。

山平快出道多年第一次妝髮齊全演出戲劇類型MV，拍謝少年不但情義相挺一起拍到大半夜，貝斯手薑薑丟下偶像包袱犧牲形象男扮女裝，演出更是讓人為之驚艷。黃子軒與山平快上鄉小巡迴及講唱系列將在3月起跑，詳情可上粉絲專頁查詢。

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(中時電子報)