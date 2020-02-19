2屆金曲獎最佳客語專輯得主「黃子軒與山平快」，日前拍攝新歌〈Hotel〉MV，愛妻愛子的黃子軒看到腳本需要與女演員互動，不想讓老婆吃醋的狀況下，異想天開找來「拍謝少年」貝斯手薑薑反串女主角，沒想到拍出來效果奇佳，連黃子軒老婆看到都忍不住笑噴，假裝吃味問女主角是誰？
黃子軒與山平快用台客雙語譜成的新歌〈Hotel〉，歌曲描述兄弟半夜沒事做一起出來喝酒狂歡，找來曾一起在小豆島音樂節巡迴時成為好兄弟的拍謝少年獻聲合作；MV以日式古裝劇的方式呈現，黃子軒飾演被通緝的江洋大盜，與扮演隨扈們的山平快入住Hotel，並遭掌櫃及老闆娘夫妻預謀殺害的故事。
山平快出道多年第一次妝髮齊全演出戲劇類型MV，拍謝少年不但情義相挺一起拍到大半夜，貝斯手薑薑丟下偶像包袱犧牲形象男扮女裝，演出更是讓人為之驚艷。黃子軒與山平快上鄉小巡迴及講唱系列將在3月起跑，詳情可上粉絲專頁查詢。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
#黃子軒
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。