在朝鮮半島局勢依然渾沌不明之際，日本記者自費前往位於南北韓交界處的坡州市（板門店所在市區），體會當地的紅燈區。

紅燈區位於南韓國境以南不到10公里的地方，永居果爾（Yong Ju Gol）最初只是在韓戰期間建立的村莊，為駐紮在附近軍營的美國軍隊「服務」，整條街燈火通明，每位女郎都有專屬的獨立透明小房間，像貨櫃屋一般。最興盛的時期，至少有上千名女郎在此吸引客人，村莊的收入來源，都靠著上門的軍人及客人。

「大哥，要不要進來坐坐？」才下車，就有穿著性感洋裝的小姐靠近。發現是日本人也不訝異，似乎日本客來過的也不少。收費標準是30分鐘10萬韓圜（約新台幣2750元），比首爾市內的紅燈區時間更長，CP值更高，而且房間內就有沐浴間，非常方便。

晃晃走走，逛完半條街後，記者對一名25歲左右的女生比較有好感，就進入透明貨櫃屋內，小聊一下，知道女孩名為蘇。

「會來這裡的，多半都已經是大叔了。我的工作時間是下午八點到凌晨五點，從事這行已經3年了。」一起淋浴後，蘇開始進行服務，記者在心裡回想曾在沖繩及橫濱享受性服務的經驗後，覺得蘇的服務是目前心中的第一名。

蘇也好奇地詢問記者，「何時離開呢？我還沒有去過日本呢，東京有什麼好玩的地方值得去的呢？」就在閒聊之際，三十分鐘很快就到了。

韓國原本對於性服務是非常寬容的國家，但在2004年通過了《性買賣特別法》，禁止性交易，但賣淫活動屢禁不絕。被捕的賣淫女性、嫖客、仲介通常會被罰款，但多次重犯後會被判刑。首爾原本也有透明貨櫃屋街，但在平昌奧運時就被拆除，隨著風俗產業日新月異，玻州市的透明貨櫃街，未來又該何去何從？誰也說不準。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)