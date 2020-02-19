新北市長侯友宜今(19)上午至蘆洲仁愛國小視察校園防疫演練。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今(19)上午至蘆洲仁愛國小視察校園防疫演練，面對下周二開學，侯友宜表示，新北提出「三級防護」、「健康五原則」，另備有64萬片口罩及7300支的額溫槍，「我們的物資都已經準備好，敬請我們的家長們放心。」

侯友宜指出，「三級防護」第一步，家長在家要把量測體溫做好，發燒就不要來學校，第二在校門分路線量測體溫，若額溫超過37.5度、耳溫超過38度C，就會建議家長帶去醫院看病，第三則是隨時監測教職員工、學生的健康情形，中午會請老師再幫學生量測體溫，另「健康五原則」為戴口罩、勤洗手、量體溫、自主健康管理。

至於校園防疫物資，侯友宜表示，新北市已準備好了，不管是漂白水、酒精、額溫槍，甚至備用口罩，都盤點了所有數量，共有64萬片備用口罩提供給同學，但不是每個人一片，而是緊急狀況或臨時有需求時使用。

此外，新北也準備了7300支的額溫槍，讓兩個教室共用一支，隨時可以做量測，「所以我們的物資都已經準備好，敬請我們的家長們放心」，今天也會把演練流程製成影片，傳給家長們，讓家長能全力配合學校開學防疫作業流程。

(中時 )