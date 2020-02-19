「世上只有爸媽好」，這句話不一定適用於所有人。綜藝咖出身的女星小甜甜(張可昀)，近年積極減肥並試著往戲劇圈發展，演技備受肯定，然她卻有相當悲慘的身世，她一出生就被父母拋棄，由祖父母拉拔長大，日前她在節目中分享親身經歷，公開痛罵親生父母：「根本是廢物」。

小甜甜日前作客《超級辯辯辯》節目，參與「養毛小孩勝過養小孩？」主題辯論，她代表正方，認為養寵物勝過養孩子，表示自己的身世佐證這觀點，透露一出生就被親生父母拋棄，丟給長輩撫養，阿公、阿嬤最終攬下責任，把她拉拔長大，而直至阿公、阿嬤都過世，她到現在都沒見過親生父母一面。

而不只是她本身經歷了痛苦，小甜甜更透露，父母不但拋棄她，還連自己的父母都不要了，她的父母沒有照顧過阿公、阿嬤一天，猶如人間蒸發，不知去向，讓她忍不住痛罵：「根本就是廢物」，也說自己身上血淋淋的案例，足以推翻坊間信奉「養兒防老」的觀念。

(中時電子報)