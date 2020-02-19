達邦蛋(6578)新建漳州廠已開始出貨並接到新單，新冠肺炎疫情影響在可控範圍，2月底可望恢復正常。達邦新開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜(月太)蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力、明顯增重2-3成、達到減抗70%，目前已開始出貨並接到新單。
大陸新冠肺炎疫情延燒，達邦蛋白新建的漳州廠，目前已開始運作並接到新單，新冠肺炎停工帶來的影響在可控範圍，二月底可望完全恢復正常。剛完成的第一條線產能達1200噸，規劃中的第二、三條預計下半年動工，屆時產能可達2400噸，合計漳州廠產能可達3600噸。
達邦蛋白在2019年底取得食品益生菌廠登記證，開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜(月太)蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力、明顯增重2-3成、達到減抗70%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。