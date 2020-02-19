達邦蛋(6578)新建漳州廠已開始出貨並接到新單，新冠肺炎疫情影響在可控範圍，2月底可望恢復正常。達邦新開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜(月太)蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力、明顯增重2-3成、達到減抗70%，目前已開始出貨並接到新單。

大陸新冠肺炎疫情延燒，達邦蛋白新建的漳州廠，目前已開始運作並接到新單，新冠肺炎停工帶來的影響在可控範圍，二月底可望完全恢復正常。剛完成的第一條線產能達1200噸，規劃中的第二、三條預計下半年動工，屆時產能可達2400噸，合計漳州廠產能可達3600噸。

達邦蛋白在2019年底取得食品益生菌廠登記證，開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜(月太)蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力、明顯增重2-3成、達到減抗70%。

(時報資訊)