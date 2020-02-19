國際財經專業雜誌《財資》(The Asset)日前公布數位金融大獎(Triple A Digital Awards)得獎名單，元大證券自2018年推出的智能選股「投資先生APP」奪下「台灣最佳券商手機應用程式獎」，深獲投資人好評。

「投資先生APP」上市一年多的時間，下載量已經突破85萬次，完善與多元的功能始終遙遙領先同業，除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，功能方面更精益求精，持續加入多元的金融商品，不僅可交易國內期貨、選擇權，還能支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台。

為提供投資人專業且優質的數位金融服務，「投資先生APP」在UX/UI使用者介面設計上更下足功夫。「投資先生APP」平均每兩個月便會依據客戶使用的數據統計與分析，進行功能優化。

此外，投資先生可依照客戶不同的投資習性，開放投資人客製化設定自己的「首頁捷徑及報價欄位」，讓客戶能「量身打造」專屬的交易APP；最後，投資先生於下單頁面可秒速切換台股、複委託、期權等商品，同時可直接查看庫存損益等資訊，獲得經濟部智慧財產局專利肯定的頁面設計，也讓投資先生的「快速下單」深得客戶好評。

細數元大證券一路走來，深耕台灣在地近一甲子的同時，更充分掌握最新趨勢，以提供客戶最貼心的服務與產品為己任，走在台灣證券業金融科技的先鋒。元大證券表示，未來將秉持不斷創新的精神，為投資人創造更有價值的服務，作為投資人最堅實的盟友及伙伴。

(工商 )