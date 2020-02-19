潤寅公司被控詐貸386億元，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴。台北地院今開準備庭，楊文虎只對詐貸部分認罪，至於女兒楊宇晨等人後續涉嫌湮滅證據、洗錢行為，他推稱應該是太太王音之指示，他並不清楚，連女兒離婚一事都是逃亡前才知道。

檢方調查，潤寅自2010年8月起勾結福懋等上市公司經理人製造假交易，向國內9家銀行詐貸，直到去年周轉不靈，楊文虎夫婦才逃亡海外，造成銀行84億多元呆帳。美國後來以非法居留、洗錢疑慮為由逮捕夫婦倆，今年初先將楊遣返回台受審，羈押至今，王近期也將被遣返。

潤寅詐貸案台北地院19日首次開庭，提審羈押中的負責人楊文虎女兒楊宇晨（後）。（郭吉銓攝）

楊文虎今庭訊時，針對詐貸犯行全部認罪，供稱長久以來公司都這樣操作，借新還舊周轉資金，並強調最後應該沒欠那麼多，如果最初詐貸的那幾筆沒還，這種業務就不會繼續往下走，至於勾結福懋等企業詐貸的細節，都由太太負責，女兒或其他員工應並不知情，「這種事不能太多人知道」。

楊說，公司財務一直都很窘迫，每天都擔心明天能否過關，最初找上律師黃呈熹，是要幫忙協商債務，後來得知詐貸事情曝光，因時間緊迫，只與黃談好訴訟費用「三審500萬」，並分3次匯款，細節都沒詳談。

楊強調，去年5月底決定離開台灣後，就沒再跟國內聯繫，相關指示都是太太處理，對於黃及女兒等人後續湮滅證據、洗錢的行為，他都不知情，因為沒有主觀犯意，這部分不認罪。

楊還說，他們從來沒給女兒錢，女兒平常收入都是前夫公司發的薪水，一個月好像7萬5000元，他在離開台灣前才知道女兒已經離婚，女兒離婚後的收入來源他就不清楚了。法官庭後諭知被告還押，下次開庭日期為3月13日。

(中時 )