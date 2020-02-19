國際扶輪社19日捐贈5000個免費篩檢C肝的名額結嘉義市使用，市長黃敏惠感謝扶輪社善舉；嘉義長庚醫院副院長盧勝男說，半年內要用完這項優惠，怎麼找出5000個不出來篩檢的人才是大考驗；衛生局說，有信心達成目標。

黃敏惠說，雲嘉南地區因早年的環境因素，存有許多C肝隱藏性高風險族群，2015年全台肝癌發生率嘉義市名列第一、死亡率全台第六、行政院國家C型肝炎旗艦辦公室訂C肝風險鄉鎮，嘉義市東、西2區均高列第6級（0-7級），消除C肝需要政府與民眾一起努力。

黃敏惠說，感謝嘉義子弟國際扶輪3523地區邱鴻基總監、南港扶輪社張耀仁社長出外打拼有成，回饋鄉里，號召友好扶輪社一起爭取國際扶輪社全球獎助金7萬9500美元（約新台幣230萬餘元）C肝篩檢費用，可提供5000人免費篩檢C肝。

盧勝男說，政府一直希望消除C肝，讓C肝在台灣絕跡，透過整合性篩檢、醫療院所推廣等各種管道，以期找出所有隱性C肝患者，但仍有人不願意受檢，這次免費篩檢的經費到位，但要找出5000個未篩檢過C肝的人願意出來接受篩檢並不容易。

嘉義市衛生局國民健康科長林秀猜說，去年5月與肝病防治學術基金會合作篩檢3334人，整合性篩檢8070人，1年共篩檢1萬1404人，這次5000個免費篩檢名額，主要做篩檢率偏低、陽性率高的27個里社區，有信心於年底前達成目標。

(中時 )