一年一度最大的「2020大台北國際牙展暨學術年會」將於3月14、15日將舉辦，預計全台會有一半牙醫出席，但因新冠肺炎疫情擴大，新北市牙醫公會全體理事建議台北市牙醫公會延期，台北市牙醫公會指出，本公會也很重視疫情的狀況，會在本周與理事開會討論是否延期或取消。

國際牙材展預計共有91家廠商參加，將於世貿一館舉行，因新冠肺炎疫情不少大廠也紛紛退展，牙醫師公會全聯會理事長吳信忠指出，牙材展預估雙北就會有6千多位牙醫師到現場，器材也都可能會試用，如果萬一有案例須隔離，那有多少診所將無法營運。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，目前雖然未收到牙材展的相關集會文件，但所有集會都應遵守「中央流行疫情指揮中心的因應指引」，基本上超過1千人的集會，時間持續3小時以上，就算是大型的集會，應加強防疫宣導及相關防疫措施；衛生局醫事科長何叔安指出，衛生局並不會主動要求公會停止辦理，但相關規定還是要遵照中央流行疫情指揮中心。

(中時 )