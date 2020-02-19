台南市議會無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就，被檢舉擔任縣市合併後的第1至第3屆台南市議員期間，涉嫌以人頭充當助理向市議會詐領助理費等。台南地檢署獲報後，18日指揮調查人員分別前往谷暮的服務處及議會研究室搜索，扣得相關事證後，陸續傳訊15人到案。經漏夜偵訊，認定涉嫌重大且有串供之虞，19日上午向台南地院聲請羈押禁見。

據了解，谷暮‧哈就雖是無黨籍議員，但與市議會民進黨團關係密切，不僅加入黨團運作，也曾經擔任黨團總召。她於昨天深夜被傳喚到案說明後，初步否認涉案。

(中時 )