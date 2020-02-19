台南山地原住民議員谷暮‧哈就 涉嫌詐領助理費被聲押 13:232020/02/19 中時 洪榮志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市議會無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就涉嫌詐領助理費被檢方聲押。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市議會無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就，被檢舉擔任縣市合併後的第1至第3屆台南市議員期間，涉嫌以人頭充當助理向市議會詐領助理費等。台南地檢署獲報後，18日指揮調查人員分別前往谷暮的服務處及議會研究室搜索，扣得相關事證後，陸續傳訊15人到案。經漏夜偵訊，認定涉嫌重大且有串供之虞，19日上午向台南地院聲請羈押禁見。 據了解，谷暮‧哈就雖是無黨籍議員，但與市議會民進黨團關係密切，不僅加入黨團運作，也曾經擔任黨團總召。她於昨天深夜被傳喚到案說明後，初步否認涉案。 (中時 ) #台南 #市議員 #谷暮‧哈就 #原住民 #詐領 #助理費 #聲押 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020台灣燈會原藝交響燈區 文化交織出原住民族生命群像 10:352020/02/15 生活 尖石鄉公所辦櫻桃花季 賞櫻正是時候 16:362020/02/15 旅遊 台南市第一階段鳳梨收購加工 17日開始申請 18:152020/02/15 生活 陸配子女來台 羅智強：所羅門王的判決 07:412020/02/16 政治 拆散小明家庭…羅智強曝 民進黨違背聯合國公約 07:552020/02/17 政治 旅館勒斃2子女 單親媽殺人罪聲押獲准 19:452020/02/17 社會 台南居家檢疫女落跑 黃偉哲震怒將索賠尋人費 13:192020/02/18 社會 兄母當人頭詐助理費 桃議員舒翠玲遭聲押 11:002020/02/19 社會 大港口事件致165名阿美族人喪生 學者盼列文化資產 12:102020/02/19 生活 台灣六都誰最廢？網一面倒狂吐槽 12:132020/02/19 日常 政治熱門新聞 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 為何傅崐萁回國民黨掀風暴？港媒曝關鍵原因！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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