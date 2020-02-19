武漢肺炎疫情延燒影響，日本三鷹之森吉卜力美術館開放退票。吉卜力美術館本來從一月底採取讓民眾重新選擇入館日期的做法，但因為疫情不知何時能平息，所以改採直接退票方式。

日本朝日新聞報導，位於東京都三鷹市的吉卜力美術館是採取指定日期與時段的預約制入館參觀，這波退票是針對已預約1月22日到2月29日入館門票，但卻無法到場或自己評估不宜到場的遊客。

原本館方採取讓遊客重新選擇入館日期的做法，希望預約上述時間門票的遊客，能夠在6月底前不須預約就能在原本選擇的時段入館。

不過，目前日本境內武漢肺炎疫情延燒，館方認為重新選擇入館日期的做法不符現實所需。

在日本境內便利商店購票的遊客，可以在3月15日前到原購買店面退票。

吉卜力美術館受到全球各地民眾喜愛，不少台灣遊客也前往參觀，一年入館人次超過65萬。美術館目前仍持續營業，有疑問民眾可致電詢問。

(中央社)