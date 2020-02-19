《證交所》杏一國內第二次無擔保轉換公司債承銷價格103.62元 13:242020/02/19 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 杏一(4175)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案今天完成競拍，該公司辦理競價拍賣股數2,550張，本次參與投標投標單筆數計196筆，合格標單共190筆，全部順利拍賣成功。 這次最低得標價格為102.65元，最高得標價格110.00元，得標加權平均價格為103.62元，以103.62元訂為公開承銷價格。 (時報資訊) #新冠肺炎 #疫情 #杏一 #防疫用品 #智慧物流 也許您會感興趣 推薦閱讀 警方接連逮獲國內2大毒梟 將防「門徒」接班人 03:142020/02/16 社會 李杏風情萬種 下戲做自己 04:102020/02/17 時尚消費 冠西電可轉債競拍完成 訂定承銷價104.5元 14:202020/02/18 財經 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 14:272020/02/18 生活 國內再添2腸病毒重症 今年累計4例 15:462020/02/18 生活 苗62線邊坡下陷 公所報災修拚梅雨季前完工 17:052020/02/18 生活 金溥聰別鬧了 林杏兒籲拉高格局 04:102020/02/19 政治要聞 《生醫股》杏一無擔保可轉債承銷價103.62元，3月2日掛牌 11:082020/02/19 財經 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 5奈米肥單危險！美媒爆台積電恐掉槍 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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