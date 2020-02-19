杏一(4175)國內第二次無擔保轉換公司債承銷案今天完成競拍，該公司辦理競價拍賣股數2,550張，本次參與投標投標單筆數計196筆，合格標單共190筆，全部順利拍賣成功。

這次最低得標價格為102.65元，最高得標價格110.00元，得標加權平均價格為103.62元，以103.62元訂為公開承銷價格。

(時報資訊)