前花蓮縣長、立委傅崐萁恢復黨籍案，引政壇譁然；昨日（18）前國民黨秘書長金溥聰更出面對傅重砲轟擊，讓外界揣測前總統馬英九意向。網友直言，莫非馬將再戰2024總統大位？此說法反映兩極。

網友在PTT論壇發文《馬英九是不是想選2024啊？》寫道：「像柯P一開始不甘寂寞嗆一下陳時中，結果被民調80趴打臉，之後就乖乖安靜了幾天，可是馬英九完全相反欸，從過年前開始每天一直刷存在感，即使跟風向對著幹也不怕。」

發文網友更表示：「這幾天馬系頭號大將金小刀又出來開對幹花蓮王的戰場，跟在他旁邊的巧芯、羅智強、林家興，哪個不是馬系人馬？馬英九是不是想要再選2024啊？」

文章一出，其他網友紛紛回應：「很好啊，挑戰朱立倫的紀錄」、「想選就選啊」、「想啊，馬一直都很想再參選總統」、「國民黨沒什麼新人了」、「不是，他是希望國民黨走回馬英九路線」、「別鬧了！」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)