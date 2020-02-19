兩架輕型飛機今天在澳洲上空相撞，造成4人死亡，殘骸散落在墨爾本以北一處鄉村。

法新社報導，警方表示，兩架雙發動機飛機各自載有一名飛行員和一名乘客，在墨爾本以北城市芒加羅（Mangalore）上空約1200公尺處相撞。

(中央社)