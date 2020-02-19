輕型飛機澳洲空中相撞 4人死亡 13:372020/02/19 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩架輕型飛機今天在澳洲上空相撞，造成4人死亡，殘骸散落在墨爾本以北一處鄉村。 法新社報導，警方表示，兩架雙發動機飛機各自載有一名飛行員和一名乘客，在墨爾本以北城市芒加羅（Mangalore）上空約1200公尺處相撞。 (中央社) #飛機 #墨爾本 #上空 #死亡 #澳洲 也許您會感興趣 國際熱門新聞 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 盯死！認定受北京控制 美要給5家陸媒上緊箍咒 - 國際 最快今年！美CDC指新冠肺炎將爆社區傳染 - 國際 韓新增15例 院內爆感染 急診室封鎖 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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