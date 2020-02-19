13：27花蓮壽豐規模4.6地震 最大震度花蓮4級 13:312020/02/19 中時電子報 何立雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(19日)13時27分左右，花蓮縣壽豐鄉發生有感地震，規模4.6，深7km，花蓮4級，南投2級，台中2級，宜蘭2級，桃園1級，雲林1級，彰化1級。 (中時電子報) #花蓮 #地震 #發生 #有感地震 #生活 #震度4級 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔內外雙全 升勢壯 04:092020/02/15 財經要聞 疫情難撐 花蓮藝品店裁35人 04:102020/02/15 地方新聞 一鍵報案 基隆27家長照中心設置火災通報器 15:412020/02/15 社會 搖不停！花蓮壽豐深夜6連震 規模最大4.9、震度4級 06:072020/02/16 生活 男子賣毒13次擁槍自重 遭判刑23年 16:452020/02/16 社會 警方展示非法證物 網一看不得了 21:252020/02/16 搜奇 13檔高券資比 醞釀軋空行情 04:102020/02/17 證券．權證 盤點iOS 13》最佳化電池充電助iPhone延長電池壽命 15:452020/02/17 科技 江蘇戰疫 13大交通工程復工 04:102020/02/18 焦點新聞 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 09:392020/02/18 社會 生活熱門新聞 阻止人傳人 鍾南山：2關鍵必須解決 - 生活 新冠肺炎死亡率出爐 醫：4族群最容易死 - 生活 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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