新冠肺炎疫情延燒，旅宿、餐飲業一片愁雲慘霧，桃園28家觀光工廠來客數和營業額平均少3成以上，僅有桃園酒廠受惠於酒精，營業額幾乎翻倍成長，市府除會向中央反映，將觀光工廠納入紓困方案，也輔導籌備疫情後的千人手作、萬人DIY等行銷活動，吸引遊客再度上門。

經發局長郭裕信指出，工研院推估，全台已有97家觀光工廠，8成以上團體參觀被取消。桃園現有28家觀光工廠和產業文化館，去年共有250萬人次參訪、創造近7億元產值。

但受疫情衝擊，桃園前5大觀光工廠：桃園酒廠、雅聞魅力博覽館、義美食品觀光工廠、宏亞巧克力共和國、以及郭元益糕餅博物館，來客數普遍少3至4成、營業額減少1至3成，唯一僅有桃園酒廠，受惠疫情增產酒精，雖然來客數較去年同期少4成，但營收卻幾乎翻倍成長、增加99％、約850萬元，義美食品則有餐廳維持，營業額僅略為下滑8％。

郭裕信說，目前業者多將觀光工廠員工業務調整，如從導覽員轉為生產線作業，並改善設備設施等因應，各觀光工廠也加強環境消毒、員工配戴口罩、工作人員與遊客體溫管控。

郭裕信提到，經濟部振興抵用券政策和交通部的紓困方案，都未將觀光工廠納入，將函請中央補助，經發局將在疫情後，與桃園市觀光工廠協會、各家觀光工廠研擬促銷方案如千人手作、萬人DIY等體驗活動，並請各級學校戶外參觀教學、社區團體觀摩活動，多多選擇到觀光工廠參訪，振興觀光工廠營運。

(中時 )