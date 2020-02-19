苗栗縣議會議長鍾東錦募集1500個口罩，準備300份分送縣內計程車司機。（何冠嫻攝）

議長鍾東錦說明，面膜紙當作罩中罩，可延長口罩壽命。（何冠嫻攝）

議長鍾東錦分送1份包含5個口罩加上10個罩中罩給計程車司機。（何冠嫻攝）

縣議員鄭碧玉（右一）、許櫻萍（右二）19日發送口罩給計程車司機。（何冠嫻攝）

苗栗縣議長鍾東錦（右四）率多位議員前往苗栗火車站發送口罩。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會議長鍾東錦發送口罩助縣內計程車司機防疫

台灣第一起新冠肺炎死亡案例為白牌計程車司機，苗栗縣議會議長鍾東錦準備1500個口罩及3000個「罩中罩」，19日發送給縣內計程車司機，每人5個口罩及10個罩中罩，幫助防疫。

鍾東錦與縣議員鄭碧玉、孫素娥、許櫻萍、楊明燁、余文忠、湯維岳等人19日前往苗栗火車站前站發送300份口罩，每份包含5個口罩、10個內層面膜「罩中罩」。鍾東錦指出，口罩管制前獲友人贈送口罩，許多議員也拿出家裡庫存，原預計贈予三灣和南庄學生使用，但日前政府宣布開學前提供給學校口罩，加上全台首件新冠肺炎死亡案例發生於白牌計程車司機，並決定將口罩轉贈計程車司機，落實公共運輸防疫。

計程車司機孫春煜指出，受新冠肺炎疫情影響，生意至少下滑2到3成，「比當時SARS疫情嚴重」，眾人恐慌且口罩購買不易，感謝議長送口罩。葉姓計程車司機也說，每天用1片口罩，有些人至少2片，也沒時間去排隊購買，若載到沒戴口罩的乘客也沒辦法。

鍾東錦說，計程車司機無法選擇客人，什麼時候會接到炸彈都不知道，除準備1500個口罩外，開設面膜工廠的扶輪社友，也將面膜裁剪成符合口罩尺寸，吸水、透氣又無異味的面膜紙，放置口罩內層當作「罩中罩」，以5個口罩加上10個罩中罩包裝成1份，幫助計程車司機對抗疫情。

鍾東錦表示，計程車職業相對弱勢，也是防疫專家較易忽略，且計程車司機為全家溫飽，每天待在車上，四處東奔西跑，根本沒有時間去排隊買口罩，分送口罩司機「保護好自己同時也是保護好客人」，共同防堵新冠病毒疫情入侵苗栗，呼籲相關單位重視職業駕駛人的健康與安全。

(中時 )