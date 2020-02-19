「鑽石公主」號郵輪檢測陰性高齡乘客19日下船

停泊在橫濱港的「鑽石公主」號郵輪爆發群聚感染疫情，新冠肺炎確診病例不斷增加，如今已超過500例。

CNN新聞網19日指出，儘管傳染病專家提供愈來愈多的證據顯示，乘客可能在不知情的狀況下，將病毒帶回社區，但日本厚生勞動省從19日起，已陸續讓檢測呈陰性的高齡乘客下船。

(中時電子報)