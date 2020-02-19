毒回社區！鑽石公主號放人 專家超擔心 13:362020/02/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名「鑽石公主」號郵輪乘客19日下船後，各方媒體一擁而上。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「鑽石公主」號郵輪檢測陰性高齡乘客19日下船 停泊在橫濱港的「鑽石公主」號郵輪爆發群聚感染疫情，新冠肺炎確診病例不斷增加，如今已超過500例。 CNN新聞網19日指出，儘管傳染病專家提供愈來愈多的證據顯示，乘客可能在不知情的狀況下，將病毒帶回社區，但日本厚生勞動省從19日起，已陸續讓檢測呈陰性的高齡乘客下船。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #鑽石公主號 #日本 #社區 #武漢 #症狀 #感染 #傳染 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號全員採檢 陰性且健康良好19日後下船 20:322020/02/15 國際 日本加速鑽石公主號乘客新冠肺炎檢測 70歲以上優先 22:052020/02/15 國際 華航載鑽石公主號台人 網友問一句GG 00:012020/02/16 政治 鑽石公主號滯橫濱港 義大利擬派飛機接回公民 21:132020/02/16 國際 鑽石公主號台魔術師曝 數十位無症狀患者 22:462020/02/16 生活 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 二林精機園區環評 19日闖關 04:102020/02/18 產業．科技 星巴克耍浪漫 櫻花系列新品19日上市 14:292020/02/18 生活 美利達山東廠19日復工職工返工率可達7成 17:592020/02/18 財經 政院：紓困特別條例19日定案 18:472020/02/18 政治 國際熱門新聞 星部長：像港特首那樣戴口罩 醫院就完了 - 國際 對日沒信心！美下令 鑽石公主號乘客不准回家 - 國際 盯死！認定受北京控制 美要給5家陸媒上緊箍咒 - 國際 最快今年！美CDC指新冠肺炎將爆社區傳染 - 國際 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。