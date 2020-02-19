總統蔡英文今日接見第21屆國家建築金質獎、第16屆國家品牌玉山獎得獎人，針對新冠肺炎，她強調一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業也要給予紓困等必要協助，希望行政院規劃防疫特別條例送進立法院後，朝野攜手合作，協助產業渡過難關。

蔡英文感謝企業競爭力發展協會多年來持續舉辦金質獎與玉山獎的評比，讓台灣的建築工藝跟品牌經營能夠不斷精進，也帶動了台灣整體的競爭力。恭喜所有得獎者在競爭中脫穎而出，真的非常不容易，也很高興今天可以在這裡，分享大家從業以來的成就和喜悅。

每一年都可以看到建築金質獎的得主，不但在工法和技術上有突破跟進步，更重要的是，在建築的理念和規劃設計上，也一直帶來新的驚喜和創意。也有許多得主已經具體落實了綠建築的概念，相信透過大家的實踐，好的建築作品不但可以減少環境的負擔，還可以達到和環境共生、共榮的目標。希望未來在各種建築、營造的過程中，都可以繼續把永續發展議題，列為最重要的考量之一。

蔡英文認為，政府現在全力推動的社會住宅、都市更新，或是危老建築的處理，都非常需要業界的投入、投資和參與。去（108）年是「都更2.0元年」，全國累計的危老受理和都更核定案，一年就達到5百多件，比起過去是翻倍的成長。接下來，危老、都更、社會住宅還要繼續推動，她很期待建築業的先進都可以一起來參與，為國人提供更安全、更舒適的居住環境，也為台灣的建築規劃設計打造出新的典範。

另外，今年的國家品牌玉山獎，也看到金融界推出許多方便又有創意的APP，相信在不久的將來，智慧科技會更融入到更多元的金融活動裡，「金融科技」（Fintech）將會有更多新的可能性。

在因應新冠肺炎疫情上，蔡英文表示，有些產業受到影響，她在召開國安高層會議時已經做好指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業，也要給予紓困等必要的協助。目前，行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院之後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業渡過難關。每一間企業的成長，都會帶來台灣的發展。所以她跟大家保證，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰」。

(工商 )