受大陸新冠肺炎疫情衝擊，兩岸就業市場都不如往年暢旺。據1111人力銀行19日公布數據顯示，年前謀職者有40.4％，現在降到24.5％，下滑了15.9％；另外，不考慮換工作的比例反而是提升的，部分求職者原本要到異地、大陸工作，受到疫情影響，年前有12.2％人原本不考慮換工作，現在上升了27.9％。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，因疫情未見明朗，原本有意年後轉職的上班族，轉而暫時採取觀望姿態，不敢冒然跳槽；另外，疫情也動搖了上班族轉職動向，壓縮期待月薪空間。

(旺報 )