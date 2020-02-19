新冠肺炎疫情衝擊就業 求職者謀職轉保守 13:442020/02/19 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受大陸新冠肺炎疫情衝擊，兩岸就業市場都不如往年暢旺。據1111人力銀行19日公布數據顯示，年前謀職者有40.4％，現在降到24.5％，下滑了15.9％；另外，不考慮換工作的比例反而是提升的，部分求職者原本要到異地、大陸工作，受到疫情影響，年前有12.2％人原本不考慮換工作，現在上升了27.9％。 1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，因疫情未見明朗，原本有意年後轉職的上班族，轉而暫時採取觀望姿態，不敢冒然跳槽；另外，疫情也動搖了上班族轉職動向，壓縮期待月薪空間。 (旺報 ) #疫情 #工作 #轉職 #大陸 #1111人力銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙因素壓頂 1月新增房貸料減 04:092020/02/16 財經要聞 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 陸抗疫佳音 湖北外病例數12連降 04:102020/02/17 焦點新聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 疫情過後商用房市迎漲？劉學龍：可逢低進場 14:112020/02/18 財經 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 疫情重創陸港 今年來併購量大減 04:102020/02/19 全球財經 八仙山自然體驗工作坊 3月14日登場 04:102020/02/19 產業特刊 共同防疫！苗縣議長匯集1500口罩送計程車司機 13:382020/02/19 生活 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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