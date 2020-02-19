新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，以零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需服務業首當其衝。市長盧秀燕體恤在地產業與商家，19日祭出「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」、「消費折扣券振興商圈經濟」3大紓困措施，盼打造經濟防護網減輕業者負擔。

「嚴防疫情、提振經濟！」市府指出，自過年前至今，召開防疫會議不停歇，由市長盧秀燕親自指揮坐鎮，除全力維護民眾健康，更於日前邀集各觀光業者代表，親自召開觀光產業座談會指示各局處盤點現有資源，加速推動多元紓困措施。

經發局說，第一箭「市場攤商租金8折」，針對公有市場、公有民營市場、攤販集中區推出租金八折，今年3至5月使用費及租金打8折；6到8月暫維持原租金，視疫情發展再檢討。3月後各期使用費及租金展延至9月繳納，適用對象為42處公有零售市場4600位攤商、8處道路型攤販集中區1,100位攤商、公有民營之37處市場(不含全聯、楓康及統一等3大超商)，總計減免租金1200萬元。

市府指出，第二箭「BOT、OT、ROT租金權利金延緩半年繳納」，台中市政府各局處委託經營場館，如經發局轄管帝國製糖廠、文化局辦理的台中市眷村文物館、台中市台灣民俗文物館、歷史建築台中放送局、台中市市定古蹟摘星山莊、台中市役所、台中刑務所演武場等超過50家業者，生意皆受到疫情影響。

台中世貿及台中國際展覽館，上半年展覽及活動幾乎取消，市府將在符合契約規定前提下，讓廠商租金、權利金可延後半年繳付，緩解資金需求壓力。

第三箭「消費折扣券振興商圈經濟」，為活絡商圈經濟，刺激市民消費意願，提升採買人氣，經發局辦理「商圈消費滿百元送10元」活動，凡到台中市轄管商圈店家單筆消費滿100元，即送10元商圈消費劵，預估可促進5000萬元消費額。

市府強調，盧秀燕市長上任後落實「輕稅簡政」，去年已召開地價評議委員會，決議109年公告地價調降20.06％，全市約94％納稅戶應繳納地價稅額將減少，讓人民很有感，也有助於各產業緩解疫情造成的經濟壓力。

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(中時 )