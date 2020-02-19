推特帳號《真相是金@iamwhite01》貼出截圖，暗示殯儀館燒活人。（截自推特）

大陸武漢新冠肺炎疫情持續高檔，確診病例和死亡人數日日激增，除醫療系統不堪負荷，火化遺體的殯儀館也瀕臨崩潰。網路傳聞，武漢殯儀館招工，條件是「不怕鬼，膽子大，其實焚屍爐裡的叫聲不是鬼，而是沒有死去的人」，不過有知情的網友卻說，屍體被燒時，真的可能發出淒厲叫聲，不用自己嚇自己。

推特帳號《真相是金@iamwhite01》17日貼出截圖，其內容顯示，一名疑似武漢人被醫院叫去抬他爸爸，他進病房後，撫摸爸爸的小腿是熱的。他喊爸爸，爸爸也睜開眼要說話。醫生大為驚駭，呵斥他出去，把他爸爸赤條條的裝進屍袋抬走了。

《真相是金@iamwhite01》並留言：「武漢殯儀館招工，條件是不怕鬼，膽子大，其實焚屍爐裡的叫聲不是鬼，而是沒有死去的人」。

這則新聞被轉貼到PTT，引發鄉民議論。不過有一位網友指出：「屍體被焚燒火化時，因為肌肉組織劇烈變化，是有可能發生看起來像人坐起來之類的動作，氣體劇烈流動，若通過氣管聲帶可能也會發出淒厲叫聲。」並安慰眾鄉民「沒事的 沒事的 沒事的 這都可以有科學解釋的 Is Science! 嚇不倒我的」。

有網友認為這段解釋相當可信，戲稱該網友「焚化系」，不過更多人認為這是在模仿大陸官方慣用安撫民眾的說法。

(中時電子報)