新冠肺炎疫情延燒，旅宿、餐飲業一片愁雲慘霧，桃園市觀旅局調查，桃園各大飯店2月住房和餐飲營收下降4到7成，紛紛關掉自助餐或改外賣，風景特定區也平均下滑4成，尤其慈湖園區幾乎沒人，桃園市長鄭文燦19日裁示減少租金、或延遲繳納權利金，協助業者渡難關，「少多少來客、就少多少租金！」

觀旅局長楊勝評指出，根據調查，1月春節期間營收影響較小，僅較去年少3至5％，但隨著疫情越演越烈，2月住房和營收大幅下降，古華花園飯店、桃園喜來登酒店、桃花園大飯店住房營收下降4成，紛紛將自助西餐廳暫停營業或改單點，福容大飯店A8館住房少5成、桃園館更高達6成，雖然餐廳正常營運，但改以外賣為大宗，各大飯店都鼓勵現職員工排年假、特休因應，小人國主題樂園散客也下降7成、團客少3成。

楊勝評說，旅宿業者普遍反應中央紓困方案如人才培訓、週轉金貸款、振興抵用券等效益有限，桃園旅宿業3巨頭聯名向交通部反映，希望依勞保員工數，改採實質補貼，避免無薪假或裁員；並補助地價稅、房屋稅部分月數稅額，或是暫緩一年繳納、分期繳納等方式因應，救急不救窮，減輕業者經營成本，市府除向中央反映，也請地稅局評估緩收或分期。

桃園各大風景區和景點人數，平均下滑約4成，僅虎頭山跟小烏來持平，評估慈湖停車場、後慈湖入園、小烏來天空步道等收費服務，受疫情影響將減少3成營收。

楊勝評說，觀旅局委外經營、或標租方式收益的地點有慈湖園區、大溪老城區遊客中心、虎頭山公園販賣亭、以及桃信亭咖啡廳，依合約規定，1月底前要繳納全年權利金180萬元，其中慈湖園區因陸客佔遊客比例高達3成，受疫情衝擊最大，研擬讓廠商展延到6月底前繳交，舒緩資金壓力，未來並以延長委外經營、半年不收權利金等方式補償。

「少多少來客、就少多少租金！」桃園市長鄭文燦19日指示，像是慈湖園區業者才剛得標，不要嚇跑對方。他也提到，休閒農場等戶外型旅遊景點，應該加強行銷，增加來客數。

(中時 )