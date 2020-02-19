嘉義縣長翁章梁19日上午到南院參觀「奇幻嘉年華」特展，全程戴口罩。（呂妍庭攝）

故宮南院大廳冷清清。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院南部院區受新冠肺炎疫情影響，南院過年期間參觀人數較去年春節少3成，截至目前為止，1、2月入館參觀人數約12餘萬人，相較去年同期14萬人，南院認為差距不算大，尚維持在水準之內，不過疫情持續延燒，入館參觀遊客明顯減少，預期開學後「百萬學子遊故宮」專案也可能受到衝擊，南院直言後續效應還要再觀察。

嘉義縣長翁章梁與多位縣議員今19日上午到南院參觀「奇幻嘉年華」特展，並大力向外界推薦，指透過虛擬實境進到畫中，可以欣賞到畫作的細部和趣味之處，值得前來欣賞，不過兩個小時的參訪過程，館內遊客稀稀落落，工作人員比遊客多，連大廳購票人數也顯著下滑，變得有些冷清。

南院處長彭子程表示，南院外國旅客僅占1成，逾半以國人旅客為主，受旅遊防疫措施衝擊不大，到本周為止，今年入館參觀人數已有12餘萬人，對照去年1、2月同期，數字其實差距不大，不過受疫情波及，加上傳出有確診個案死亡，這幾天參觀人數減少一些，整體來說，遊客約減少3成。

防疫重於一切前提下，南院3月底以前暫停所有室內集會活動，並嚴格管制博物館進出動線，各入口設置紅外線體溫儀，彭子程說，接下來會強化戶外活動和空間，並建置溜滑梯、迷宮等親子設施，讓孩童多一些戶外活動的設施場域。

新冠肺炎,故宮,故宮南院,遊客,口罩

(中時 )