撐不過就當遺照！抗SARS醫揭新冠肺炎恐慌關鍵。（圖／翻攝自臉書,健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師）

新冠肺炎的疫情不斷延燒，泌尿外科醫師侯鎮邦表示，面對疫情真的不用太恐慌，因為我們都捱過更難的，並呼籲大家防疫不分國籍、宗教和政治立場，大家一起加油。

泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書貼文指出，新冠肺炎的傳播力強， 但致死率算低，目前粗估約2到3%，且對人體的破壞力與流感病毒差不多，但卻造成大家如此恐慌，關鍵原因就是「陌生」，新的呼吸道疾病，且至今尚無有效的藥物和疫苗，所以讓人恐慌。

侯鎮邦表示，其實人類進入21世紀後，已有兩次相似的經驗， 2003年的SARS病毒，死亡率約10%，以及2012年的中東呼吸症候群冠狀病毒，死亡率約40%。

侯鎮邦憶及16年前抗SARS一役表示，當年他在台北榮總任職實習醫師，輪訓急診室，全世界對SARS的認知很少，只知致死率很高，因此當時急診室宣布，實習醫師可選擇「在營休假」或「照常工作」，年輕人不必和命過不去，但國難當前，人手不足，如果願意工作的話，真的是萬分感謝。

心軟的侯鎮邦最後選擇留下來工作，後來也得知，其他3位實習醫師也選擇留下，一群年僅24、25歲的小夥子在漫長的一夜拍照打氣，「撐過，生活照；撐不過，當遺照」，最後也一起撐過了艱苦的時光。

侯鎮邦說，16年過去，人類對病毒的診斷技術和重症加護病房的技術都有進步， 死亡率已大大地降低 。防疫其實很簡單， 不外乎就是，勤洗手、戴口罩、避免到群眾聚集的地方以及疑似隔離、觀察病例患。

侯鎮邦也呼籲，防疫是不分國籍、宗教、政治立場的，讓我們一起加油，並誠心祝福所有受到疫情影響的國家都能度過難關！

(中時電子報)