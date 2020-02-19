台中中山73影視藝文空間2月導演專題為日本新銳導演「深田晃司」。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

台中中山73影視藝文空間二月份再度聚焦當代亞洲導演，推出日本新銳導演「深田晃司」電影專題。深田導演2016年以《臨淵而慄》拿下坎城影展「一種注目」單元評審團獎，成為繼導演黑澤清2008年獲獎的第二人，中山73選映其三部代表作品，分別《18歲的盛夏告白》、《臨淵而慄》，及《來自大海的男人》，所有場次現正熱烈售票中，歡迎影迷購票觀賞。

新聞局表示，深田導演擅長以客觀視角帶入故事，2013年執導的《18歲的盛夏告白》，一舉拿下南特影展最大獎「金熱氣球獎」，備受國際矚目；而後與法國合作拍攝《臨淵而慄》，榮獲坎城影展「一種注目」單元評審團獎；《來自大海的男人》則籌備長達7年，除電影企劃案入選2015年香港亞洲電影投資會(HAF)，獲巴黎創投-合製片計劃(Paris Coproduction Village)大獎，更採國際合資，由日本、法國與印尼共同投資拍攝。

新聞局進一步介紹，深田導演的電影創作經驗可謂日本獨立製片的典範，每部電影的企劃、編劇、導演、剪接，乃至資金募集等都由他親自操刀。深田導演表示，日本大型電影公司的旗下影城往往佔據絕大多數的戲院通路，導致獨立製片或藝術電影不易曝光，所以走跨國合資，較易在眾多商業電影中生存下去。

新聞局指出，中山73二月份除有深田導演電影專題外，「文學改編電影」主題影展的相關影片也持續熱映中，此外，二月份首輪藝術電影神秘場有獲金馬獎最佳影片獎的《熱帶雨》，及挑戰禁忌題材的《菠羅蜜》。

新聞局強調，近期防疫期間，中山73入口處備有酒精供民眾消毒手部，並需量測體溫再進入現場，環境空間也會保持空氣流通、定期清潔，民眾可配戴口罩前來看電影，歡迎影迷至中山73影視藝文空間欣賞影片，詳情可至中山73影視藝文空間臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／TCZS73／）查詢。

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