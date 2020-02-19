杏一可轉債二 每股承銷價訂103.62元 14:002020/02/19 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，杏一（4175）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，此次辦理競價拍賣股數2,550張，參與投標筆數196筆，合格標單190筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今（19）日拍賣成功，開標結果最低得標價格102.65元，最高得標價格110元，得標加權平均價格103.62元。 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，杏一國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為103.62元。 (工商 ) #杏一 #無擔保轉換公司債 #競價拍賣 #辦理 #得標價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投增A減C 北梅國中進步率139％ 04:102020/02/16 地方新聞 李杏風情萬種 下戲做自己 04:102020/02/17 時尚消費 北市教育局辦理寒假校外活動防疫宣導 16:562020/02/17 生活 多益延至3月辦理 考生務必配戴口罩 04:102020/02/18 焦點新聞 冠西電可轉債競拍完成 訂定承銷價104.5元 14:202020/02/18 財經 倚強20日終止股票交易 將辦私募注資 04:102020/02/19 證券．權證 新北台中 取消開學典禮 04:102020/02/19 生活新聞 那魯灣部落 海線原味新景點 04:102020/02/19 地方新聞 《生醫股》杏一無擔保可轉債承銷價103.62元，3月2日掛牌 11:082020/02/19 財經 《證交所》杏一國內第二次無擔保轉換公司債承銷價格103.62元 13:242020/02/19 財經 財經熱門新聞 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果麻煩大了？他警告：看不到買進的理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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