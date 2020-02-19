證交所表示，杏一（4175）國內第二次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，此次辦理競價拍賣股數2,550張，參與投標筆數196筆，合格標單190筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今（19）日拍賣成功，開標結果最低得標價格102.65元，最高得標價格110元，得標加權平均價格103.62元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，杏一國內第二次無擔保轉換公司債公開承銷價格為103.62元。

(工商 )