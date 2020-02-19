網路直播主「吳小哲」夜闖無人居住老宅拍攝，在網站「吳小哲探險台」粉絲專頁直播，以「想看我開棺驗屍」等聳動標題，並指為鬼屋，在對談指稱「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」等驚悚言語，吸引網友點閱。屋主史姓婦人對祖厝被當成鬼屋，怒不可抑提告，台中地檢署依加重毀謗等罪起訴吳男。

起訴書指出，41歲直播主「吳小哲」在2019年6月22日晚間9時至11時，夥同一群人前往史姓婦人位於台中市外埔區長生路的無人居住老厝前徘徊，黃姓鄰居發現趨前關切、詢問，吳男佯稱因拍戲要取景房屋外觀，會徵詢屋主意見。

豈料，吳男等人竟自行搭梯從窗戶擅自闖進該老宅，在網站「吳小哲探險台(勇闖鬼屋、恐怖在線)」直播，以「想看我開棺驗屍，人數先破給我看」的聳動標題衝點閱人數，把老宅當成鬼屋或凶宅，直播吸引網友點閱。

吳男等在影片對話談及「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」、「這味道真難聞」、「有人在走路」、「遺照那裏真是恐怖」、「有聲音、有聲音，有人在敲玻璃的聲音」，影片中還出現女生驚嚇、大聲尖叫等聲音，製造現場恐怖緊張氛圍。

仍設籍於老宅的史姓婦人，對祖厝被公開指為鬼屋，且引發鄰居、親友的非議及批評，困擾怒不可抑而控告吳男。吳男在檢察官開庭時，坦承侵入民宅拍攝直播；而史婦怒而不願與他和解。

(中時 )