亞太社會創新高峰會至今已邁入第三屆，2018 年首度於台中舉行，邀請15國、30多位國際講者共同探討亞洲重要的社會議題，2019 年於高雄舉辦首度與「社會企業世界論壇」聯名舉辦，今年則在將於5月16日至17日在桃園舉行。

今年高峰會邀請 60 多位國內外知名講者，包含來自荷蘭標榜「零奴隸 100％ slave-free」之巧克力品牌「東尼巧克力 Tony’s Chocolonely」發言人、全球最大的社會創新與影響力創業者網路Impact Hub全球執行董事，預計攜手超過 100 個社會創新組織、 500 位相關從業者、逾 1,400 位峰會參與者共襄盛舉。

行政院政務委員唐鳳指出，今年第三屆高峰會以「想響亞洲」為題，盼能「想」像亞洲未來社會創新影「響」力，透過社企界、桃園市政府與中央各部會合作，發掘台灣的社會創新經驗，並讓來自世界各地的社會創新組織者，都能滿載而歸。

桃園市市市長鄭文燦分享其打造桃園成為「社企之都」的承諾，除了過往推出各項完善社企發展環境的政策，今年藉由舉辦高峰會，能與社企界關注的議題相連結，並邀請桃園在地社會創新組織深度參與。

(中時 )