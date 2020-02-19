新社「綺麗花都燈區」，運用鉤織藝術，展現出5米櫻花樹及色彩鮮豔的香菇造型編織燈組。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

市府客委會歡迎民眾白天遊客庄、晚上賞燈會；盡情享受客庄文化、特色傳統。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

2020台灣燈會點亮台中，台中市政府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，包括1座主燈「手護客家」、5座分別代表和平、東勢、新社、石岡、豐原主題燈，及10座象徵客家特色景觀燈組；運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，超夢幻場景，讓人忍不住一直按下快門，不少民眾說，此處宛如隱藏版打卡點，串連森林園區、馬場園區，走上來才能發現的驚喜美景。

民眾張媽媽說，印象最深刻是新社「綺麗花都燈區」，運用鉤織藝術，展現出5米櫻花樹及色彩鮮豔的香菇造型編織燈組，有別以往的傳統花燈，讓人體會現代藝術的美感，難得一見。網紅林先生則說，東勢-新丁祈福燈區的主燈運用130串燈條組成「點控燈串」，展現出從未見過的燈光、字體、圖型、音樂特效，非常酷炫，科技感十足，非常值得親自來感受。

市府客委會指出，此次「和平-縱橫原客燈區」呈現出有如流水川流不息的燈光意象，並模擬螢火蟲生態燈區，也是極高人氣賞燈景點，吸引許多人打卡拍照；另外，也有民眾漫遊客家庄燈區時，發現一靠近燈區，便會自動播放國、客語語音導覽，讓民眾賞燈之餘，可透過導覽了解燈區特色與創作者理念。

市府客委會歡迎民眾白天遊客庄、晚上賞燈會，不論是東勢客家文化園區、土牛客家文化館、或到谷關泡湯，都可盡情享受客庄文化、特色傳統。

(中時 )