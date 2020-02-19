圖為武漢華南海鮮市場，被懷疑是新冠肺炎的源頭。（圖／摘自微博）

新冠肺炎病例不斷增加，尤其大陸不時傳出醫療緩不濟急的消息，武漢當地居民更是人人自危。一名住在華南海鮮市場附近的武漢高中生指出，封城後他與家人都足不出戶，一家人每天靠做3件事躲過感染。

這名學生接受《中新社》訪問時指出，與家人住在新型冠狀病毒發源地華南海鮮市場附近，1月23日封城之後，就過著與封城前截然不同的生活。他們全家每天嚴守3原則：足不出戶、在家消毒、早晚都量體溫。他甚至說：「恨不得把體溫計一直夾著！」。他指出，去年底當「武漢不明原因肺炎」消息傳出後，他趕緊去買了2包N95口罩，殊不知過沒多久武漢就封城了，沒想到這僅存的2包口罩就成為一家人日後的救命符。

這名高中生就住在離市場1.5公里的距離，華南海鮮市場可以說是他們家出門的必經之地。大陸媒體披露，武漢市民眼中的華南海鮮市場宛如「髒亂」的代名詞，由於市場占據了整條街，加上售賣的海鮮與雜貨，時常飄出腥味，整體衛生環境髒亂不堪。

(中時電子報)