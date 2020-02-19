美侖飯店在大門口貼上歇業公告，總經理高水祿跟民眾說明封館情形。（王志偉攝）

美侖飯店景色怡人，大面積綠地、山景，映入眼簾。（王志偉攝）

旅遊業進入淡季，又碰上新冠肺炎疫情影響住房率，開幕26年的5星級花蓮老字號美侖飯店，首度大規模封館整修，300多間客房先關閉100間，分期施工，總經理高水祿說，因全館電路已老舊才決定封館，仍有3分之2客房可住宿，這是原定計畫，整棟封館一週，23日恢復訂房，不過逐樓客房整修工程需到6月30日止，將增加親子套房，讓飯店更符合現代旅人需求。

美侖飯店從本月16日起至22日封館，因時機敏感，甚至傳出員工要放一個星期的無薪假，飯店今天出面澄清，並非疫情關閉，指新冠肺炎疫情確實影響住房率，不過這是去年就定案的整修計畫，而封館期間，都如常支薪，員工可採放年假或加班補休假方式因應。縣府社會處則表示，美崙飯店部分據了解去年就提過要整修，並非放無薪假。

高水祿表示，美侖飯店擁有343間客房，將採分區整修模式，約有3分之2的客房仍可住宿，但部分客房、餐廳及俱樂部將不提供服務，預計整修到6月底，屆時客房數會略微縮減成300間，將增加親子套房，以嶄新的親子飯店面貌，迎接暑假觀光旺季。

美侖飯店已在大門貼出官場公告。美侖飯店從1994年營運至今已近26年，高水祿表示，為提供更好服務，這次斥資數千萬元，首次封館整修。16日至22日配合全館電力更新，必須封館，23日起恢復訂房，一直到6月30日，將進行內部裝潢整修。

(中時 )