新冠肺炎最新疫情 指揮中心15：00記者會說明。(資料照)

新冠肺炎疫情擴大！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，國內再添 1名確診案例，個案為日前死亡案例，白牌車司機（案19）的妹妹，因同桌吃飯感染，目前住院中 。截至目前，我國共累計23案例。

該名確診者為白牌車司機60歲的妹妹，參與家庭聚餐後感染新冠肺炎。目前，國內計有23名確診個案，除了日前死亡的白牌車司機，其餘病況穩定。

國內昨新增44例疑似個案，累計通報1913名個案，其中1812人已排除，其餘隔離檢驗中(30名初驗陰性、其餘待檢驗)。針對中部家庭群聚事件，目前已採檢217名接觸者，其中4人確診(新增案19妹妹，60歲)，189人陰性，24人檢驗中。

依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診74185例新冠肺炎個案，較前日新增1749例，其中11977例重症，2004例死亡。湖北省新增病例數持平，其餘省市增幅趨緩。

目前國際間累計951例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號531例(含本國籍4例)、新加坡81例、香港62例、日本59例及泰國35例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施中國大陸旅遊限制措施。

指揮中心提醒民眾，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時電子報)