福利大躍進！台北市長柯文哲自砍掉「重陽敬老津貼」後，備受爭議，然而北市主計處最新統計出爐，截至去年底，北市老年人口計47.8萬人，在各項老人福利政策皆顯著成長，其中以居家服務135萬人最多，增加了37萬人，中低收入老人生活津貼達9.5億元，增加了5000萬元，將北市的銀髮服務做得更完善。
主計處指出，北市去年老年人口較前年增加1萬9309人，占全市人口18.1％，已屬高齡化社會，社會局為落實社區銀髮長期照顧，去年提供的老人居家服務達到135.7萬人，較前年大幅增加37萬人；日間照顧22.9萬人，比前年多4.6萬人；失能老人營養餐飲服務達37.3萬人，比前年多7.5萬人。
另外，為促進長者社會參與，市府設置各類型老人活動據點，主計處表示，去年底辦理的「長青學苑」共506所、參與人次346萬，比前年多了182所、211萬人次；老人共餐據點共477處、參與人次349萬，比前年多116處、99萬人次；獨老關懷服務人數有35萬人，比前年多2萬多人；發放的中低收入老人生活津貼達9.5億元，比前年多5000萬元。
(中時 )
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