行政院長蘇貞昌18日拜會3個在野黨團，盼在野黨立委支持新冠肺炎紓困特別條例及特別預算。時力立委陳椒華在拜會過程全程戴口罩，並送口罩給蘇貞昌，希望他在密閉空間戴上， 但蘇貞昌在隨後談話時提點，要讓有需要的人能夠買到口罩，公眾人物不要做錯誤示範。

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