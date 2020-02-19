大政治大爆卦-無色覺醒》時力立委送蘇口罩碰軟釘子 關心院長還被糾正 14:092020/02/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》時力立委送蘇口罩碰軟釘子 關心院長還被糾正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌18日拜會3個在野黨團，盼在野黨立委支持新冠肺炎紓困特別條例及特別預算。時力立委陳椒華在拜會過程全程戴口罩，並送口罩給蘇貞昌，希望他在密閉空間戴上， 但蘇貞昌在隨後談話時提點，要讓有需要的人能夠買到口罩，公眾人物不要做錯誤示範。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #蘇貞昌 #時力立委 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 醫師籲運將 戴口罩開車窗 04:102020/02/17 生活新聞 衛生所首賣罩 成人款搶購一空 04:102020/02/17 生活新聞 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 迎戰開學季 兒童口罩7天購4片 04:102020/02/18 生活新聞 夜市業者一罩難求 盼政府救急 04:102020/02/18 生活新聞 雲縣社區媽媽齊心 趕製口罩套 04:102020/02/18 地方新聞 工廠贈10萬片口罩給桃園市政府 13:482020/02/18 生活 蘇貞昌「修理」她戴口罩是錯的 王鴻薇酸：難道還要限戴？ 00:032020/02/19 政治 政治熱門新聞 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 罷韓連署數量創新高！高雄市府回應了！ - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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